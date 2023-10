/ Lesedauer: ca. 2min Formel 1 Titelchance macht Verstappen nicht nervös: „Ändert nichts“

Max Verstappen steht kurz vor dem nächsten Titelgewinn in der Formel 1. Niemand zweifelt daran, dass es an diesem Wochenende klappt. Schon zum Auftakt in Katar machte er einen starken Eindruck.

© Darko Bandic/AP/dpa Red-Bull-Pilot Max Verstappen in Aktion. Foto: Darko Bandic/AP/dpa

Von dpa