Bundesliga Titel, Abstieg:Die Entscheidungen am letzten Spieltag

Mit so viel Spannung wie lange nicht geht die Bundesliga in den letzten Spieltag. Die Meisterfrage ist noch offen, auch unten ist es eng: Wer steigt mit Hertha ab, wer muss in die Relegation?

© Sebastian Widmann/Getty Images Europe/Pool/dpa Die Bundesliga geht mit viel Spannung in den letzten Spieltag. Foto: Sebastian Widmann/Getty Images Europe/Pool/dpa

Von dpa