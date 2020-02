Empfehlung - Tischtennis-Ass Ovtcharov schlägt Weltranglisten-Ersten

dpaMagdeburg Der 31-Jährige vom Champions-League-Sieger Fakel Orenburg besiegte den Chinesen in Magdeburg in 4:3 Sätzen, nachdem er in diesem hochklassigen Viertelfinal-Match bereits mit 1:3 zurückgelegen und im fünften Durchgang drei Matchbälle abgewehrt hatte. Sein Halbfinalgegner ist Weltmeister und Olympiasieger Ma Long aus China.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/tischtennis-ass-ovtcharov-schlaegt-weltranglisten-ersten-342467.html