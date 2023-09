/ Lesedauer: ca. 3min Verkauf ab 3. Oktober Tickets für Heim-EM 2024 kosten 30 bis 2000 Euro

Am 3. Oktober beginnt der freie Verkauf der normalen Tickets für die Fußball-EM 2024 in Deutschland. Am Dienstag gibt die UEFA die Preise bekannt - verkauft werden die Karten in vier Kategorien.

© Alexander Hassenstein/Getty-POOL/dpa Die UEFA hat Details zum Kartenverkauf für die Fußball-EM 2024 in Deutschland bekanntgegeben. Foto: Alexander Hassenstein/Getty-POOL/dpa

Von Jan Mies, dpa