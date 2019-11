Empfehlung - Superstar Messi rettet Argentinien Remis gegen Uruguay

dpaTel Aviv In dem umstrittenen Duell in Tel Aviv traf der Superstar zum 2:2 (0:1). Torjäger Edinson Cavani von Paris Saint-Germain (34. Minute) und Luis Suarez (68.), Messis Teamkollege beim FC Barcelona, brachten Uruguay zweimal in Führung. Sergio Agüero vom englischen Meister Manchester City glich im Bloomfield Stadium zunächst zum 1:1 aus (63.).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/superstar-messi-rettet-argentinien-remis-gegen-uruguay-330141.html