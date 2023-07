/ Lesedauer: ca. 4min Formel 1 Strafen-Chaos sorgt für Ärger: „So geht es gar nicht“

So viele nachträgliche Strafen hat es in der Formel 1 noch nie gegeben. Das Rennen in Österreich wird im Nachgang zur Farce. Hamilton und Sainz verlieren WM-Punkte.

© Hasan Bratic jai/dpa Max Verstappen auf dem Weg zu seinem Sieg in Spielberg. Foto: Hasan Bratic jai/dpa

Von Thomas Wolfer, dpa