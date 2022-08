/ Lesedauer: ca. 3min Tischtennis Star-Aufgebot bei Heim-EM: Vier Deutsche gehören zu Top 15

Rechtzeitig zur Heim-EM in München stehen die deutschen Tischtennis-Stars in der Weltrangliste so gut da wie noch nie. Der Haken ist nur: Die Konkurrenz war auch schon lange nicht mehr so stark.