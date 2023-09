/ Lesedauer: ca. 3min Bundesliga Spektakel bis zum Schluss: Heiße Transferphase mit Rekord

Die Bundesligisten geben in diesem Sommer so viel Geld für Wechsel aus wie lange nicht. Ein Mega-Transfer kommt am „Deadline Day“ nicht zustande. Der Streik von Kolo Muani bleibt erfolglos.

© Axel Heimken/dpa Der bis dato teuerste Bundesliga-Einkauf aller Zeiten: Bayerns Harry Kane (r). Foto: Axel Heimken/dpa

Von Thomas Eßer, dpa