/ Lesedauer: ca. 3min Basketball-Bundesliga Spannung nach Bayern-Comeback - „In den Hintern getreten“

Auf einmal ist alles wieder offen. Bayerns Basketballer haben sich in die Finalserie zurückgekämpft. Jetzt wollen sie am Sonntag für den Ausgleich sorgen. Für Alba war die Last der Erwartung zu groß.