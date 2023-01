/ Lesedauer: ca. 2min Rodel-WM „Spannende Reise“: Eitberger setzt für WM-Gold auf Hypnose

Vize-Europameisterin Dajana Eitberger will auf ihrer Heim-Rodelbahn in Oberhof zum ersten Mal in ihrer Karriere Weltmeisterin werden – dafür hat sie „ein paar Dinge ausprobiert“.

© Rick Bowmer/AP/dpa Geht für WM-Gold besondere Wege: Dajana Eitberger. Foto: Rick Bowmer/AP/dpa

Von David Joram, dpa