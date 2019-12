Empfehlung - Spätes 0:1 gegen den SC Paderborn - Bremer Krise hält an

dpaBremen Das Siegtor des eingewechselten Sven Michel wurde in der Nachspielzeit erst nach langen Diskussionen und dem Einsatz des Videobeweises gegeben (90.+2 Minute). Aus Sicht des SCP hatte der Sieg sogar noch den angenehmen Nebeneffekt, dass er auch Werder Bremen weiter tief in der Abstiegszone festhält. Denn nur eine Woche nach ihrem vermeintlich befreienden Sieg in Wolfsburg erlebte die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt am Sonntagabend den nächsten Rückschlag in dieser bislang so verkorksten Saison.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/spaetes-01-gegen-den-sc-paderborn-bremer-krise-haelt-an-333697.html