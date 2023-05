/ Lesedauer: ca. 4min Sieg gegen Frankreich Souveräner deutscher Viertelfinaleinzug bei Eishockey-WM

Nach dem vierten WM-Sieg in Serie steht das deutsche Eishockey-Team erneut im Viertelfinale. Dort wartet am Donnerstag die Schweiz. Gegen den Erzrivalen gelangen zuletzt drei Siege in K.o.-Spielen.

© Pavel Golovkin/AP/dpa Frederik Tiffels (l) feiert sein Tor zum 2:0 mit seinen Teamkollegen. Foto: Pavel Golovkin/AP/dpa

Von Carsten Lappe, dpa