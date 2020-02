Empfehlung - Sohn: Pelé leidet unter Depressionen

dpaRio de Janeiro „Er ist sehr fragil, was seine Mobilität angeht. Er hat sich einer Hüfttransplantation unterzogen und die Rehabilitation ist nicht ideal verlaufen. Er hat dieses Mobilitätsproblem, was zu einer gewissen Depression führt“, sagte Edinho laut vorab veröffentlichten Auszügen aus einem Interview mit dem Sportportal Globoesporte. „Er ist der König, er war schon immer eine so imposante Figur, und heute kann er nicht mehr richtig gehen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/sohn-pele-leidet-unter-depressionen-343595.html