Formel 1 So wird Max Verstappen in Katar erneut Weltmeister

Max Verstappen kann sich nur selbst stoppen. Der Niederländer liegt klar an der Spitze der Formel 1. Schon am Samstag kann er in Katar zum dritten Mal Weltmeister werden - sogar ganz ohne Sieg.

© Toru Hanai/AP Max Verstappen kann bereits in Katar den WM-Titel perfekt machen. Foto: Toru Hanai/AP

Von dpa