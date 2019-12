Empfehlung - So kommen Deutschlands Handballerinnen ins WM-Halbfinale

dpaKumamoto Das Team steht in Japan bereits mindestens im Spiel um Platz sieben, der das Ticket für eines von drei Qualifikationsturnieren für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio sichert. Doch es ist noch viel mehr möglich. Die Konstellation in der Gruppe I, in der bei Punktgleichheit von zwei oder mehr Teams der Direktvergleich zählt:(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/so-kommen-deutschlands-handballerinnen-ins-wm-halbfinale-333952.html