Empfehlung - Sky: Gisdol neuer Trainer in Köln - Club schweigt

dpaKöln Der FC wollte dies am Montag zunächst noch nicht bestätigen. Das erste Training der Woche am Nachmittag sollten noch die bisherigen Co-Trainer André Pawlak und Manfred Schmid leiten. Am Samstag (18.30 Uhr) spielen die Kölner bei RB Leipzig.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/sky-gisdol-neuer-trainer-in-koeln-club-schweigt-330058.html