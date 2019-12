Empfehlung - Skisprung-Ass Eisenbichler: „Es hapert am Selbstbewusstsein“

dpaOberstdorf „Es hapert am Selbstbewusstsein. Man kann so viel trainieren, wie man mag. Wenn man das Selbstvertrauen nicht hat, sich rauszuhauen, dann wird es schwierig – speziell bei mir“, sagte der 28 Jahre alte Bayer vor dem Tourneebeginn an diesem Sonntag (17.30 Uhr/ARD und Eurosport). Eisenbichler hatte im Februar in Seefeld noch drei WM-Titel gewonnen, konnte dies aber im laufenden Winter bislang überhaupt nicht bestätigen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/skisprung-ass-eisenbichler-es-hapert-amselbstbewusstsein-336505.html