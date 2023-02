/ Lesedauer: ca. 2min WM in Planica Skispringer Wellinger und Geiger holen Silber und Bronze

Was für ein Erfolg! In einer komplizierten Weltcup-Saison für die DSV-Adler schaffen es gleich zwei deutsche Skispringer auf das Podest. Sie sorgen für das furiose Finale an einem starken Tag.

© Daniel Karmann/dpa Karl Geiger (l) und Andreas Wellinger feiern ihre WM-Medaillen. Foto: Daniel Karmann/dpa

Von Thomas Eßer und Patrick Reichardt, dpa