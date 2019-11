Empfehlung - Skirennfahrer Straßer überzeugt mit Platz acht im Slalom

dpaLevi Skirennfahrer Linus Straßer ist stark in die Saison gestartet und hat das deutsche Slalom-Team in Levi vor einer Blamage bewahrt. Der 27-Jährige belegte in Finnland Rang acht und holte damit das zweitbeste Slalom-Ergebnis seiner Weltcup-Karriere.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/skirennfahrer-strasser-ueberzeugt-mit-platz-acht-im-slalom-331177.html