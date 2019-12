/ Lesedauer: ca. 3min Skijägerinnen in der Krise - Nächste Chance in Frankreich

Gut 750 Kilometer sind es von Hochfilzen nach Le Grand Bernard. In Frankreich soll es für die zuletzt so enttäuschenden deutschen Biathletinnen wieder besser laufen als beim letzten Weltcup in Österreich.