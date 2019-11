Skijäger starten in Jahr eins nach Dahlmeier

In Schweden steht für die deutschen Biathleten der Auftakt in den WM-Winter an. Nach dem Rücktritt von Überfliegerin Laura Dahlmeier wird in der Mannschaft eine neue Führungsfigur gesucht. Das Highlight der Saison könnte zu einem deutschen Heimspiel werden.