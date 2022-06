/ Lesedauer: ca. 3min Box-WM Skandal-Kampf: Tyson 25 Jahre nach dem Ohrenbiss

Am 28. Juni 1997 geht es um die WM im Schwergewicht, Mike Tyson will Revanche gegen Evander Holyfield. 25 Jahre später erinnert sich kaum noch jemand daran, wer gewann - aber jeder an den Ohrenbiss.