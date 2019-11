Empfehlung - Single-Mixed: Biathleten Preuß und Lesser Zweite

dpaÖstersund Mit fast 17 Sekunden in Führung liegend, konnte Lesser beim letzten Schießen im Stehendanschlag seine drei Nachlader nicht nutzen und musste einmal in die Strafrunde. Dadurch war der Weg frei für den schwedischen Olympiasieger Sebastian Samuelsson, der zusammen mit Olympiasiegerin Hanna Öberg beim Heimrennen in Östersund den ersten Sieg des WM-Winters feierte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/single-mixed-biathleten-preuss-und-lesser-zweite-332291.html