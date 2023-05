/ Lesedauer: ca. 3min 32. Spieltag Sieg macht Bochum Hoffnung im Abstiegskampf

Sechs Spiele in Folge hatte der VfL Bochum nicht gewonnen. Beim 3:2 gegen den FC Augsburg platzte am drittletzten Spieltag der Knoten. Was den FCA auch nochmal in Nöte bringen könnte.

© David Inderlied/dpa Bochums Christopher Antwi-Adjei erzielte den Traffer zum zum 1:0. Foto: David Inderlied/dpa

Von Holger Schmidt, dpa