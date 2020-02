/ Lesedauer: ca. 2min Wolfsburg-Sieg im Hexenkessel von Malmö begeistert Glasner

Was ist plötzlich mit Wolfsburg los? Der schwache Rückrundenstart gerät bei den Niedersachsen mehr und mehr in Vergessenheit. Beim Achtelfinaleinzug in der Europa League überzeugt der VfL und glänzt phasenweise. Die Offensive wird immer variabler.