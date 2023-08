/ Lesedauer: ca. 2min Frauenfußball Sieg im Elfmeterschießen: England im WM-Viertelfinale

England müht sich in Unterzahl im WM-Achtelfinale gegen Nigeria ins Elfmeterschießen. Bayerns Stanway verschießt zunächst. Am Ende reicht es trotzdem für den Einzug in die nächste Runde.

© Zac Goodwin/PA Wire/dpa Die Engländerinnen haben bei der WM das Viertelfinale erreicht. Foto: Zac Goodwin/PA Wire/dpa

Von dpa