Empfehlung - Sieg im Clásico: Real übernimmt Tabellenführung

dpaMadrid Real Madrid hat den 180. Clásico in der spanischen Fußball-Liga gewonnen und die Tabellenspitze erobert. Die Mannschaft von Trainer Zinedine Zidane setzte sich am Sonntag im Heimspiel gegen den FC Barcelona mit 2:0 (0:0) durch und zieht mit 56 Punkten an den Katalanen (55) vorbei.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/sieg-im-clasico-real-uebernimmt-tabellenfuehrung-346180.html