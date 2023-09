/ Lesedauer: ca. 2min Formel 1 Sie träumen schon vom Sieggefühl: Verstappen-Gegner obenauf

Es ist lange her. Am 13. November 2022 feierte zuletzt ein Nicht-Red-Bull-Fahrer einen Grand-Prix Sieg. Seitdem sehnen sich der Verfolger nach dem Gefühl. In Singapur könnte es nun wieder soweit sein.

© Vincent Thian/AP/dpa Der Spanier Carlos Sainz hat sich für das Rennen viel vorgenommen. Foto: Vincent Thian/AP/dpa

Von dpa