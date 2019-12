/ Lesedauer: ca. 3min Sherrock scheitert bei Darts-WM am furiosen Dobey

Der sensationelle Siegeszug ist vorbei! Fallon Sherrock rockt zwar auch nach der Pause an Weihnachten die Darts-WM, doch gegen den furiosen Chris Dobey reicht es nicht. Die 25-Jährige will schnellstmöglich zurück in den „Ally Pally“.