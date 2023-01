/ Lesedauer: ca. 2min Streit mit dem IOC Selenskyj warnt vor „Terrorstaat Russland“ bei Olympia

Die Ukraine will eine Zulassung russischer Sportler zu Olympia in Paris nicht hinnehmen. Präsident Selenskyj zeigt sich enttäuscht vom IOC und kündigt eine Kampagne an.

© Ukrainian Presidential Press Off/Zuma Press/dpa Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist vom IOC enttäuscht. Foto: Ukrainian Presidential Press Off/Zuma Press/dpa

Von dpa