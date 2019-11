Empfehlung - „Sehr motiviert“: Löw-Team bereitet sich auf Nordirland vor

dpaFrankfurt/Main Das Direkt-Ticket für das paneuropäische Turnier 2020 in zwölf Städten hat das DFB-Team bereits in der Tasche. Trotzdem verspricht die Partie am Dienstag (21.45 Uhr/RTL) in Frankfurt gegen Nordirland noch einige Brisanz. Mit einem Sieg würde Deutschland Platz eins sichern, der bei der Gruppenauslosung für die EM-Endrunde noch eine Rolle spielen kann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/sehr-motiviert-loew-team-bereitet-sich-auf-nordirland-vor-329960.html