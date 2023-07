/ Lesedauer: ca. 2min WM in Japan Schwimmer starten stark: Zwei deutsche Rekorde in Fukuoka

Bei der WM in Japan zeigen die deutschen Beckenschwimmer direkt starke Leistungen. Im Finale am Abend (Ortszeit) will Freistilspezialist Lukas Märtens eine Medaille.

© Christophe Gateau/dpa Schlug im Vorlauf über 400 Meter Freistil nach 4:03,02 Minuten an: Isabel Gose. Foto: Christophe Gateau/dpa

