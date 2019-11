Empfehlung - Schwere Verletzungen bei Waldschmidt: Lange Pause

dpaMönchengladbach Der Stürmer des SC Freiburg war wenige Minuten nach seiner Einwechslung in der Schlussphase mit Gäste-Torhüter Alexander Gutor zusammengeprallt und musste in eine Klinik gebracht werden. Am Sonntag informierte der Deutsche Fußball-Bund über die erste Diagnose: Mittelgesichtsfraktur mit begleitender Gehirnerschütterung sowie eine Verletzung am rechten Knie und Sprunggelenk. Waldschmidt wird lange pausieren müssen. In Freiburg sollen nun weitere Untersuchungen folgen, teilte der DFB mit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/schwere-verletzungen-bei-waldschmidt-lange-pause-329842.html