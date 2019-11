Empfehlung - Schüttler wird neuer Coach der deutschen Tennis-Damen

dpaHamburg Der 43 Jahre alte Korbacher tritt die Nachfolge von Jens Gerlach an, der künftig als Coach von Julia Görges arbeitet. Schüttler erhält nach DTB-Angaben einen Vertrag für 2020 und wird das Team erstmals beim Auswärtsspiel in Brasilien am 7. und 8. Februar betreuen.(...)