/ Lesedauer: ca. 4min Nationalmannschaft Schon wieder nur 1:1: Kraftlose DFB-Elf enttäuscht in Ungarn

Im vierten Länderspiel in Serie reicht es für die Nationalmannschaft nur zu einem 1:1. Gegen Ungarn fehlt es der DFB-Elf hinten an Stabilität und vorn an Dynamik. Es wartet noch viel Arbeit.