/ Lesedauer: ca. 2min NFL Schlussminuten: Brady dreht Spiel mit zwei Touchdown-Pässen

Last-Minute-Siege hatte Tom Brady in seiner Karriere schon viele - so spät wie gegen die New Orleans Saints aber drehte der Quarterback-Star eine Partie noch nie. Kurz zuvor hatte er noch geflucht.

© Chris O'meara/AP/dpa Tom Brady, Quarterback der Tampa Bay Buccaneers, jubelt über den Sieg seines Teams. Foto: Chris O’meara/AP/dpa

Von dpa