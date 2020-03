Empfehlung - Schalke zum siebten Mal ohne Sieg: Remis gegen Hoffenheim

dpaGelsenkirchen Im Duell mit 1899 Hoffenheim musste sich das Team von Trainer David Wagner mit einem 1:1 (1:0) begnügen und blieb damit in der Fußball-Bundesliga trotz der zwischenzeitlichen Führung durch Weston McKennie (20. Minute) zum siebten Mal in Serie ohne Sieg. Damit gerät der Europapokal-Platz, auf dem der Revierclub seit dem 11. Spieltag am 9. November rangiert, zunehmend in Gefahr.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/schalke-zum-siebten-mal-ohne-sieg-remis-gegen-hoffenheim-346925.html