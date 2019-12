Empfehlung - Schalke 04 verpasst Sprung in Top Vier

dpaGelsenkirchen Vor 61.867 Zuschauern in der Veltins Arena hatte Suat Serdar (27.) am Samstag für die Führung des Revierclubs gesorgt. Doch nach zwei Elfmetertoren von Nils Petersen (54.) und Vincenzo Grifo (67.) drohte den Gastgebern sogar eine Niederlage, ehe Einwechselspieler Ahmed Kutucu (80.) zum Ausgleich traf. Die Freiburger rangieren trotz des Achtungserfolgs nach zuletzt zwei Niederlagen erstmals in dieser Saison nicht in den Top Sechs der Tabelle.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/schalke-04-verpasst-sprung-in-top-vier-335958.html