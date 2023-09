/ Lesedauer: ca. 2min Tennis Sabalenka steht bei US Open zum dritten Mal im Halbfinale

Nach den US Open wird Aryna Sabalenka die neue Nummer 1 der Tennis-Welt. In New York trumpft die Belarussin weiter groß auf.

© Seth Wenig/AP/dpa

Von dpa