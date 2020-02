/ Lesedauer: ca. 5min Neue Triple-„Träumchen“: Rummenigges Botschaft an Flick

Ein Stift für die Vertragsunterschrift. Das Geburtstagsgeschenk des Bayern-Chefs an Hansi Flick beantwortet nach dem starken „Statement“ gegen Chelsea die Trainerfrage in München über den Sommer hinaus. Der rauschende Fußballabend in London schürt große Titel-Hoffnungen.