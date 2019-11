Empfehlung - Rückschlag für Kovac und Bayern - Debakel in Frankfurt

dpaFrankfurt/Main Der Trainer des FC Bayern München hat ausgerechnet an seiner früheren Erfolgsstätte bei Eintracht Frankfurt ein verheerendes 1:5 (1:2)-Debakel hinnehmen müssen und dürfte nach ohnehin schon turbulenten Tagen noch viel stärker in die Kritik geraten. Vor 51.500 Zuschauern trafen Filip Kostic (25. Minute), Djibril Sow (33.), David Abraham (49.), Martin Hinteregger (61.) und Goncalo Paciencia (85.) in einem hochklassigen Spiel für die Eintracht, für die der Samstag nach 16 sieglosen Partien gegen den Rekordmeister zu einem regelrechten Feiertag wurde.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/rueckschlag-fuer-kovac-und-bayern-debakel-in-frankfurt-327168.html