Rückenschwimmer Diener gewinnt Silber

dpaGlasgow Der Potsdamer schlug in Glasgow bei der Entscheidung über 200 Meter in 1:50,05 Minuten an und sicherte dem deutschen Team gleich zum Auftakt eine Medaille. Für Diener war es die dritte Einzelmedaille bei Kurzbahn-Europameisterschaften. Sieger wurde der dreimalige Kurzbahn-Weltmeister Radoslaw Kawecki aus Polen, der 79 Hundertstelsekunden schneller als Diener war. Rang drei ging an Luke Greenbank aus Großbritannien.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/rueckenschwimmer-diener-gewinnt-silber-333072.html