Roger Federer sagt für Tennis-Masters in Paris ab

Roger Federer wird beim Tennis-Turnier in Paris-Bercy in dieser Woche nicht an den Start gehen. Einen Tag nach seinem zehnten Titel bei der Heim-Veranstaltung in Basel sagte der Schweizer für die mit rund 5,8 Millionen Euro dotierte Veranstaltung in der französischen Hauptstadt ab.