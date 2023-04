/ Lesedauer: ca. 3min 26. Spieltag Remis zwischen Wolfsburg und Augsburg

Was für eine Woche für Mergim Berisha und Felix Nmecha. Erst feiern beide ihr Debüt in der Nationalmannschaft, dann treffen sie beim Aufeinandertreffen in der Liga.

© David Inderlied/dpa Neu-Nationalspieler Mergim Berisha traf zum Augsburger 2:0 in Wolfsburg. Foto: David Inderlied/dpa

Von Lars Reinefeld, dpa