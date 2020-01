Empfehlung - Rebensburg gibt Gesamtführung im Super-G ab

dpaBansko Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg hat zum Abschluss eines frustrierenden Weltcup-Wochenendes in Bansko ihre Gesamtführung im Super-G-Weltcup verloren. Nach zwei enttäuschenden Abfahrten am Freitag und Samstag kam sie auch am Sonntag nicht in die Top Ten und belegte Rang zwölf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/rebensburg-gibt-gesamtfuehrung-im-super-g-ab-341562.html