Empfehlung - Rebensburg bei Super-G in St. Moritz auf Platz 10

dpaSt. Moritz In St. Moritz hatte Deutschlands beste Skirennfahrerin etwas Pech mit viel Wind am Start und kam mit 0,96 Sekunden Rückstand auf Siegerin Sofia Goggia aus Italien auf Rang zehn. In der Super-G-Gesamtwertung verteidigte Rebensburg ihre Führung. Rang zwei in der Schweiz holte sich Federica Brignone aus Italien vor Weltmeisterin Mikaela Shiffrin aus den USA.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/rebensburg-bei-super-g-in-st-moritz-auf-platz-10-334798.html