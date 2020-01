Empfehlung - Real Madrid gewinnt spanischen Supercup in Saudi-Arabien

dpaDschidda Nach 120 Minuten hatte es in Dschidda in Saudi-Arabien 0:0 gestanden. Im Elfmeterschießen traf Saul für Atlético nur den Pfosten, Thomas scheiterte mit seinem Versuch an Real-Torwart Thibaut Courtois. Den letzten Treffer für Spaniens Fußball-Rekordmeister markierte Kapitän Sergio Ramos.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/real-madrid-gewinnt-spanischen-supercup-in-saudi-arabien-339106.html