Empfehlung - RB Leipzig bei Tottenham: „Baby-Mourinho“ gegen das Original

dpaLondon Julian Nagelsmann weiß, was ihn bei José Mourinho erwartet. „Er ist in allen Bereichen abgezockt. Er macht gewisse Dinge in der Coaching Zone mit Kalkül“, sagte der Trainer von RB Leipzig vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Tottenham Hotspur.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/rb-leipzig-bei-tottenham-baby-mourinho-gegen-das-original-344587.html