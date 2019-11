Raketenwürfe überschatten Derby: Union schlägt Hertha

Der 1. FC Union gewinnt das emotionale Derby gegen Hertha BSC durch einen umstrittenen Elfmeter. Doch das Sportliche gerät in Berlin in den Hintergrund. Die Partie steht in der zweiten Halbzeit vor dem Abbruch. Auch nach dem Abpfiff gibt es Fan-Aggression.