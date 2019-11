Empfehlung - Preetz über Investor: Transfers „in anderen Dimensionen“

dpaBerlin „Das bringt uns in die Situation, dass wir in den nächsten Transferperioden sicherlich in anderen Dimensionen investieren können, als wir das in der Vergangenheit gewohnt waren“, sagte Geschäftsführer Michael Preetz auf einer Diskussionveranstaltung mit Mitgliedern. Man müsse jedoch bedenken, dass dem Club damit „auch nicht die Fußballwelt zu Füßen“ liege. Sowohl Neuverpflichtungen als auch Abgänge seien in der Winterpause „Optionen“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/preetz-ueber-investor-transfers-in-anderen-dimensionen-327624.html